"Жахнемо, якщо захочемо": Кулеба пояснив мотиви РФ у провокації з британським есмінцем

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що інцидент з британським есмінцем Defender у водах Криму – це спроба Росії показати свою силу і зіграти на підвищення ставок.

Про це він сказав в інтерв’ю "Ліга.net", повідомляє "Європейська правда".

"Коли ти кажеш, що обстріляв інший військовий корабель, то це майже акт агресії. Відповідно, інша сторона має на це якось реагувати. І британці відреагували: красиво та елегантно зіграли на пониження ставок. Жодна ескалація з Росією зараз їм не потрібна" - зазначив Кулеба.

Водночас, за його словами, все це не якийсь поодинокий епізод.

"Путін постійно підвищує ставки, щоб показати дві речі. Перша – "ми жахнемо, якщо захочемо". І друга – створити оцю ситуацію, в якій інша сторона вимушена або піднімати ставки, а це вигідно Росії, або демонструвати, що вона не настільки жорстка та рішуча, як Москва. Будь-яке загострення, до якого вдається Росія, вкладається у цю логіку. Просто випадок з Defender став особливо помітним" - заявив міністр.

"Це гра м'язами, щоб показати: скільки не тренуйтеся, все одно реально до дій тут готові лише ми, у нас достатньо сили та нахабства, щоб до таких дій вдаватися. Ось сигнал, який Росія послала цим інцидентом з Defender" - додав він.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

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