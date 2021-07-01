"Жахнем, если захотим": Кулеба объяснил мотивы РФ в провокации с британским эсминцем

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что инцидент с британским эсминцем Defender в водах Крыма - это попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок.

Об этом он сказал в интервью "ЛигаБизнесИнформ", сообщает "Европейская правда".

"Когда ты говоришь, что обстрелял другой военный корабль, то это почти акт агрессии. Соответственно, другая сторона должна на это как-то реагировать. И британцы отреагировали: красиво и элегантно сыграли на понижение ставок. Никакая эскалация с Россией сейчас им не нужна", - отметил Кулеба.

Однако, по его словам, все это не какой-то единичный эпизод.

"Путин постоянно повышает ставки, чтобы показать две вещи. Первая - "мы жахнем, если захотим". И вторая - создать эту ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или поднимать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько жесткая и решительная, как Москва. Любое обострение, к которому прибегает Россия, укладывается в эту логику. Просто случай с Defender стал особенно заметным", - заявил министр.

"Это игра мускулами, чтобы показать: сколько ни тренируйтесь, все равно реально к действиям здесь готовы только мы, у нас достаточно силы и наглости, чтобы к таким действиям прибегать. Вот сигнал, который Россия послала этим инцидентом с Defender", - добавил он.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило, что эсминец HMS Defender вошел, по их утверждению, в "российские территориальные воды" вблизи Крыма, и российский патрульный корабль совершил предупредительные выстрелы, а реактивный самолет сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, отрицало, что был открыт предупредительный огонь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что HMS Defender проходил через украинские территориальные воды, напомнив о непризнании Британией незаконной аннексии Крыма.

Позже было опубликовано видео с борта эсминца, на котором видно, как его преследуют корабли и самолеты РФ.

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