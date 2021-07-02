В Германии рекомендуют "смешивать" вакцины после прививки AstraZeneca в любом возрасте

Постоянная прививочная комиссия (Stiko) в Германии обновила рекомендации относительно прививок от коронавируса и теперь советует всем людям, которые получили первую дозу вакциной AstraZeneca, делать вторую прививку вакциной с технологией мРНК.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Stiko, которая является органом Института Роберта Коха, советует в будущем всем, кто сделал первую прививку вакциной AstraZeneca, вторая прививка получить другой вакциной с технологией мРНК - BioNTech-Pfizer или Moderna, с интервалом в минимум четыре недели.

Эксперты обосновывают такую ​​рекомендацию тем, что иммунная реакция после смешивания вакцин - первой дозы векторной вакциной и второй мРНК - намного лучше, чем после двух доз AstraZeneca.

Перед этим такая рекомендация Stiko распространялась на молодых людей, которые успели получить прививку вакциной AstraZeneca до того, как ее для группы до 60 лет посоветовали вовсе не использовать из-за опасений относительно редких случаев тромбоза у привитых пациентов, преимущественно молодых женщин.

В том числе прививки разными вакцинами получила Ангела Меркель - вторую дозу ей вкололи вакциной Moderna.

На днях опубликовали результаты исследования в Великобритании, которые показали, что сочетание различных вакцин от коронавируса для первой и второй дозы обеспечивает хорошую защиту.

В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что пока не может рекомендовать использование вакцин разных производителей для первой и второй дозы и ждет подробных данных.