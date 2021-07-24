Регіони Німеччини, постраждалі від катастрофічної повені, готуються до нових сильних злив

Німецькі землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія, де повені минулого тижня забрали життя щонайменш 175 людей, готуються до нових сильних злив у суботу й неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Глава МВС Рейнланд-Пфальцу Роже Левенц зазначив, що прогнози поки не дають підстав побоюватися катастрофи такого ж масштабу.

Читайте також Повені у Німеччині: застраховані збитки можуть сягати 5 млрд євро

Проте в долині річки Ар проводять приготування на випадок, якщо рівень води почне стрімко підніматися. За словами Левенца, можливості для евакуації населення вже підготовлені і за ситуацією пильно стежать.

В уряді Північного Рейну-Вестфалії розповіли, що пожежники, які в Німеччині виконують функції і рятувальників у надзвичайних ситуаціях, переведені на посилений режим готовності і ситуацію на місцях будуть контролювати кризові команди.

Нагадаємо, минулого тижня зливи на заході Європи призвели до повеней у кількох країнах. Найбільше від негоди постраждала Німеччина, повінь називають найгіршою з часів Другої світової війни.

Уряд терміново виділив кошти на допомогу постраждалим регіонам. Також здійнялася дискусія про те, чому населення не отримало чіткого сповіщення про масштаби загрози та як має працювати система сповіщення, щоб трагедія не повторилася.

У Бельгії загинула щонайменш 31 людина, долю ще 53 осіб з'ясовують.

Повені сталися і в Австрії, звідти даних про жертв не надходило.