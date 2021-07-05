Офіс Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві

Офіс лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської отримав дипломатичний статус у Литві.

Про це було оголошено на брифінгу Тихановської та міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда".

"Це означає, що білоруський народ тепер має офіційне представництво в країнах ЄС. Таким чином, Литва запустила новий етап делегітимізації режиму. Це перша країна ЄС, яка зробила цей крок, і вже ведеться робота над відкриттям представництв народу Білорусі в інших країнах", - йдеться в заяві офісу Тихановської.

Раніше повідомлялося, що Чехія готується відкрити у Празі офіційне представництво білоруської опозиції. Схожі представництва вже є у Литві та Польщі.

Нагадаємо, 28 червня офіційний Мінськ заявив про вихід з ініціативи ЄС "Східне партнерство", заявив про відкликання посла для консультацій і рекомендував виїхати до Брюсселя главі Представництва ЄС у Білорусі.

Президент Євроради Шарль Мішель назвав це "кроком назад", але запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати народ Білорусі.

Тихановська заявила, що рішення режиму Лукашенка є нелегітимним і вихід з ініціативи суперечить інтересам білоруського народу. "Ми збираємося брати участь у подіях і саміті "Східного партнерства", - заявила вона.