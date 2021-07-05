Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве.

Об этом было объявлено на брифинге Тихановской и министр иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда".

"Это значит, что беларусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС. Таким образом, Литва запустила новый этап делегитимизации режима. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах", - говорится в заявлении офиса Тихановской.

Ранее сообщалось, что Чехия готовится открыть в Праге официальное представительство белорусской оппозиции.

Похожие представительства белорусской оппозиции уже есть в Литве и Польше.

Напомним, 28 июня официальный Минск заявил о выходе из инициативы ЕС "Восточное партнерство", заявил об отзыве посла для консультаций и рекомендовал уехать в Брюссель главе представительства ЕС в Беларуси.

Президент Евросовета Шарль Мишель назвал это "шагом назад", но заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать народ Беларуси.

Тихановская заявила, что решение режима Лукашенко является нелегитимным и выход из инициативы противоречит интересам белорусского народа. "Мы собираемся участвовать в событиях и саммите "Восточного партнерства", - сказала она.