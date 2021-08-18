Німецький військовий літак вивіз з Кабула ще 220 людей

Військовий транспортний літак Німеччини вивіз з Кабула ще 220 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Гайко Маас.

"Ще один евакуаційний рейс з Кабула вже в повітрі, 220 людей на борту у безпеці. Сьогодні увечері планується два чартерні рейси з Ташкента до Франкфурта", - повідомив він у своєму Twitter.

Ein weiterer Evakuierungsflug aus #Kabul ist in der Luft, 220 Personen sind an Bord in Sicherheit. Von Taschkent aus sollen heute Abend noch zwei Chartermaschinen in Richtung Frankfurt aufbrechen. #Afghanistan #Luftbruecke pic.twitter.com/5PPKuTk3eN — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 18, 2021

Згодом уточнили, що літак успішно приземлився у Ташкенті. Майже всі евакуйовані - громадяни Афганістану, серед них 80 жінок.

Mehr als 220 Menschen sind gerade mit einem weiteren Evakuierungsflug in #Taschkent gelandet. Fast alle sind afghanische Staatsbürger, unter ihnen mehr als 80 Frauen. #Afghanistan pic.twitter.com/zHrYTTx9wc — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 18, 2021

Наскільки відомо, це третій евакуаційний рейс Німеччини. Перший літак вилетів всього з сімома людьми на борту, тому що решта з евакуаційного списку не змогли потрапити в аеропорт. Наступний забрав вже 120 осіб.

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А от літак, відправлений до Кабулу Нідерландами та іншими країнами Північної Європи, був змушений злетіти без пасажирів у вівторок ввечері.

Американські військові, які контролюють аеропорт, були змушені припинити польоти в понеділок після того, як тисячі наляканих афганців заповнили летовище, намагаючись втекти. У вівторок польоти поновилися, оскільки ситуацію взяли під контроль.

Як повідомлялося раніше, американський C-17 одним рейсом евакуював близько 640 афганців. На борт не планували брати стільки пасажирів, але після того, як люди в паніці самостійно залізли в літак, їх вирішили не виганяти.

Загалом США евакуювали з Кабула вже понад 3200 осіб, Британія - майже 2400 осіб.

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