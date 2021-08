Німецький військовий літак вивіз з Кабула ще 220 людей

Військовий транспортний літак Німеччини вивіз з Кабула ще 220 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Гайко Маас.

"Ще один евакуаційний рейс з Кабула вже в повітрі, 220 людей на борту у безпеці. Сьогодні увечері планується два чартерні рейси з Ташкента до Франкфурта", - повідомив він у своєму Twitter.

Ein weiterer Evakuierungsflug aus #Kabul ist in der Luft, 220 Personen sind an Bord in Sicherheit. Von Taschkent aus sollen heute Abend noch zwei Chartermaschinen in Richtung Frankfurt aufbrechen. #Afghanistan #Luftbruecke pic.twitter.com/5PPKuTk3eN