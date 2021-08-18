Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кілька десятків мігрантів розбили табір на кордоні Білорусі та Польщі

Лісові пожежі у Франції: кількість загиблих зросла до двох

На Мальті відомого бізнесмена судитимуть за вбивство журналістки

Польща відправляє до України 20 вантажівок з засобами боротьби з коронавірусом






Німецький військовий літак вивіз з Кабула ще 220 людей

Середа, 18 серпня 2021, 20:23

Військовий транспортний літак Німеччини вивіз з Кабула ще 220 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Гайко Маас.

"Ще один евакуаційний рейс з Кабула вже в повітрі, 220 людей на борту у безпеці. Сьогодні увечері планується два чартерні рейси з Ташкента до Франкфурта", - повідомив він у своєму Twitter.

Згодом уточнили, що літак успішно приземлився у Ташкенті. Майже всі евакуйовані - громадяни Афганістану, серед них 80 жінок. 

Наскільки відомо, це третій евакуаційний рейс Німеччини. Перший літак вилетів всього з сімома людьми на борту, тому що решта з евакуаційного списку не змогли потрапити в аеропорт. Наступний забрав вже 120 осіб

Читайте також
Кулеба пообіцяв евакуацію 12 українцям на військовій базі біля Кабула

А от літак, відправлений до Кабулу Нідерландами та іншими країнами Північної Європи, був змушений злетіти без пасажирів у вівторок ввечері.

Американські військові, які контролюють аеропорт, були змушені припинити польоти в понеділок після того, як тисячі наляканих афганців заповнили летовище, намагаючись втекти. У вівторок польоти поновилися, оскільки ситуацію взяли під контроль.

Як повідомлялося раніше, американський C-17 одним рейсом евакуював близько 640 афганців. На борт не планували брати стільки пасажирів, але після того, як люди в паніці самостійно залізли в літак, їх вирішили не виганяти. 

Загалом США евакуювали з Кабула вже понад 3200 осіб, Британія - майже 2400 осіб.

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан Німеччина
powered by lun.ua