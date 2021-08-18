Немецкий военный самолет вывез из Кабула еще 220 человек
Военный транспортный самолет Германии вывез из Кабула еще 220 человек.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Хайко Маас.
"Еще один эвакуационный рейс из Кабула уже в воздухе, 220 человек на борту в безопасности. Сегодня вечером планируется два чартерных рейса из Ташкента во Франкфурт", - сообщил он в своем Twitter.
Ein weiterer Evakuierungsflug aus #Kabul ist in der Luft, 220 Personen sind an Bord in Sicherheit. Von Taschkent aus sollen heute Abend noch zwei Chartermaschinen in Richtung Frankfurt aufbrechen. #Afghanistan #Luftbruecke pic.twitter.com/5PPKuTk3eN— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 18, 2021
Позже уточнили, что рейс успешно приземлился в Ташкенте. Почти все эвакуированные - граждане Афганистана, среди них 80 женщин.
Mehr als 220 Menschen sind gerade mit einem weiteren Evakuierungsflug in #Taschkent gelandet. Fast alle sind afghanische Staatsbürger, unter ihnen mehr als 80 Frauen. #Afghanistan pic.twitter.com/zHrYTTx9wc— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 18, 2021
Насколько известно, это третий эвакуационный рейс Германии. Первый самолет вылетел всего с семью пассажирами на борту, так как остальные из эвакуационного списка не смогли попасть в аэропорт. Следующий забрал уже 120 человек.
А вот самолет, отправленный в Кабул Нидерландами и другими странами Северной Европы, во вторник вечером был вынужден улететь без пассажиров.
Американские военные, контролирующие аэропорт, были вынуждены прекратить полеты в понедельник после того, как тысячи напуганных афганцев заполнили аэродром, пытаясь убежать. Во вторник ситуацию взяли под контроль, полеты возобновились.
Как сообщалось ранее, американский C-17 одним рейсом эвакуировал около 640 афганцев. На борт не планировали брать столько пассажиров, но после того, как люди в панике самостоятельно залезли в самолет, их решили не выгонять.
Всего США вывезли из Кабула уже более 3200 человек, Британия - почти 2400.
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