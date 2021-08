Немецкий военный самолет вывез из Кабула еще 220 человек

Военный транспортный самолет Германии вывез из Кабула еще 220 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Хайко Маас.

"Еще один эвакуационный рейс из Кабула уже в воздухе, 220 человек на борту в безопасности. Сегодня вечером планируется два чартерных рейса из Ташкента во Франкфурт", - сообщил он в своем Twitter.

Ein weiterer Evakuierungsflug aus #Kabul ist in der Luft, 220 Personen sind an Bord in Sicherheit. Von Taschkent aus sollen heute Abend noch zwei Chartermaschinen in Richtung Frankfurt aufbrechen. #Afghanistan #Luftbruecke pic.twitter.com/5PPKuTk3eN