У Литві вже 10 людей взяли під арешт за участь у заворушеннях під Сеймом

Окружний суд Вільнюса дозволив взяти під арешт ще одного підозрюваного у справі щодо заворушень під Сеймом 10 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Прокурори просили про арешт на три місяці, суд своїм рішенням схвалив такий запобіжний захід до 7 вересня. Чоловіка підозрюють в організації заворушень.

Загалом кількість взятих під арешт зросла до 10 осіб, затриманих - всього 26.

Поліція також почала досудове розслідування щодо незаконного збору інформації про приватне життя особи - після того, як хтось у соцмережах запропонував за плату розкрити особисті дані правоохоронців, задіяних того вечора.

Генпрокурор Литви раніше повідомляла, що серед затриманих низка осіб вже багато разів мали проблеми із законом.

Нагадаємо, 10 серпня під Сеймом зібрались кілька тисяч людей, незгодних з наміром уряду запровадити обмеження щодо людей, які не мають імунітету до коронавірусу і тих, хто не тестується. Акція переросла в сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. Повідомляли про 26 затриманих протестувальників і 15 травмованих правоохоронців, з них трьох довелось госпіталізувати.