В Литве уже 10 человек взяли под арест за участие в беспорядках под Сеймом

Окружной суд Вильнюса позволил взять под арест еще одного подозреваемого по делу о беспорядках возле Сейма 10 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Прокуроры просили об аресте на три месяца, суд своим решением одобрил такую ​​меру пресечения до 7 сентября. Мужчину подозревают в организации беспорядков.

В целом число взятых под арест возросло до 10 человек, задержанных - всего 26.

Полиция также начала досудебное расследование незаконного сбора информации о частной жизни лица - после того как кто-то в соцсетях предложил за плату раскрыть личные данные правоохранителей, задействованных в тот вечер.

Генпрокурор Литвы ранее сообщала, что ряд задержанных уже много раз имели проблемы с законом.

Напомним, 10 августа под Сеймом собрались несколько тысяч человек, несогласных с намерением правительства ввести ограничения в отношении людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу и не тестируются. Акция переросла в стычки, полиция применила слезоточивый газ. Сообщалось о 26 задержанных протестующих и 15 травмированных правоохранителях, из них троих пришлось госпитализировать.