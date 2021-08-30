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Чехия с середины сентября предложит третью дозу вакцины группам риска

Понедельник, 30 августа 2021, 14:15

Группы риска в Чехии с сентября смогут получить третью дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Пройти повторную вакцинацию рекомендуется тем, кому больше 60 лет. Прививки будут проводить терапевты, которые наблюдают за пациентами. Также рассматривается возможность проведения вакцинации в больницах.

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Регистрация на получение третьей дозы вакцины начнется в Чехии 20 сентября.

Министр здравоохранения Адам Войтех сообщил, что вакцину смогут получить люди из групп риска, у которых с момента первой вакцинации прошло восемь месяцев.

В качестве третьей дозы будет вводиться вакцина производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

Эти препараты в качестве третьей дозы смогут получить и те, кто прививался вакциной AstraZeneca, а также вакциной Johnson&Johnson.

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Группами риска в Чехии считаются пожилые люди, пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, работники здравоохранения и социальной сферы и люди, находящиеся в домах престарелых, интернатах и ​​других подобных учреждениях.

Начиная с 10 сентября жителям страны, которые могут получить третью дозу вакцины, будут рассылать соответствующие смс-сообщения.

Как сообщалось, в Польше третью дозу вакцины от COVID-19 предложат людям со слабой иммунной системой.

Нижняя Австрия с 30 августа предлагает бустерные дозы вакцины против COVID-19, став первым австрийским регионом, который принял такое решение.

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Чехия Вакцины Коронавирус
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