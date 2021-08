ЕС отправил помощь уже пяти странам, борющихся с лесными пожарами

Евросоюз организовал помощь еще для четырех своих стран-членов и партнеров, которые борются с лесными пожарами - в дополнение к Турции.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич, ответственный за гражданскую защиту и гуманитарную помощь.

По его словам, в Италию отправились два противопожарных самолета Canadair, предоставленные Францией.

We are working around the clock to send help as fires rage across Europe.



I thank 🇨🇾,🇨🇿, 🇫🇷, 🇸🇮 and the 🇳🇱 for swiftly deploying firefighting airplanes, helicopters and a team of firefighters to support 🇮🇹,🇬🇷, 🇦🇱 and 🇲🇰heavily affected by #forestfires. pic.twitter.com/j1n3zl6s1z