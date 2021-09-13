Литва ввела жесткие ограничения для людей без ковидного паспорта

Литва с 13 сентября ввела жесткие ограничения для людей, которые не имеют так называемого "паспорта возможностей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Паспорт возможностей" могут получить все, кто был привит против коронавируса, переболел или получил отрицательный результат теста.

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Новые ограничения не касаются людей с "паспортом возможностей", однако их по-прежнему просят соблюдать меры предосторожности, например, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, носить маски.

Люди без этого документа не смогут попасть в магазины с товарами не первой необходимости, в торговые центры, на рынки, если их площадь превышает 1500 квадратных метров, в кафе и рестораны внутри.

Также они не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием более 500 человек.

В то же время без "паспорта возможностей" можно ходить в продовольственные магазины и на продуктовые рынки, в магазины с товарами для животных, в аптеки, салоны оптики, в ортопедические салоны, в магазины, торгующие растениями, семенами, удобрениями - но только в те, которые не находятся в торговых центрах, или которые имеют отдельный вход, а их площадь не более 1500 квадратных метров.

Кроме того, без ковидного паспорта можно заказывать еду на вынос, получить услуги в барах и кафе на летних террасах, пользоваться услугами АЗС, небольших ремонтных мастерских, получить услуги бюро ритуальных услуг, посещать библиотеки, музеи, выставки, получать социальные, юридические и необходимые услуги в госучреждениях и муниципальных учреждениях, посещать пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, беременных и несовершеннолетних, получать социальные услуги.

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В транспорте "паспорт возможностей" не нужен. Однако все пассажиры должны быть в масках и соблюдать дистанцию. На междугородных маршрутах и ​​заказных рейсах должны быть заняты только сидячие места.

Студенты вузов, коллегий, и люди, которые посещают курсы для взрослых, могут ходить на контактные занятия беспрепятственно только с "паспортом возможностей". Те, у кого его нет, должны регулярно тестироваться - эта услуга предоставляется бесплатно.

Напомним, 10 сентября в Вильнюсе во второй раз собрался многотысячный митинг против требования ковидных "паспортов".

Протестующие попытались пройти в Сейм после завершения официальной части акции, полиция задержала 20 человек.