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Украина доставила последнюю партию гуманитарной помощи Литве

Среда, 15 сентября 2021, 15:15

Украина доставила Литве, которая строит ограждение на границе с Беларусью из-за миграционного давления Минска, третью и последнюю часть гуманитарной помощи для потребностей балтийского государства в сфере безопасности.

Об этом сообщил МИД Украины в среду, пишет "Европейская правда".

"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Первую часть груза весом более 38 тонн, в том числе партию колючей проволоки, доставили и передали литовской стороне 14 августа этого года.

Вторую часть помощи Украина направила Литве 1 сентября.

Литва начала строить ограждение на границе с Беларусью в связи с тем, что в последние месяцы резко возросло число нелегальных мигрантов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в своем ежегодном обращении обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке против Европейского Союза с целью его дестабилизации.

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Литва Беларусь МИД
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