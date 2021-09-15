Украина доставила последнюю партию гуманитарной помощи Литве

Украина доставила Литве, которая строит ограждение на границе с Беларусью из-за миграционного давления Минска, третью и последнюю часть гуманитарной помощи для потребностей балтийского государства в сфере безопасности.

Об этом сообщил МИД Украины в среду, пишет "Европейская правда".

"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Ukraine has successfully delivered to 🇱🇹 the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. 🇺🇦 & 🇱🇹 - always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 15, 2021

Первую часть груза весом более 38 тонн, в том числе партию колючей проволоки, доставили и передали литовской стороне 14 августа этого года.

Вторую часть помощи Украина направила Литве 1 сентября.

Литва начала строить ограждение на границе с Беларусью в связи с тем, что в последние месяцы резко возросло число нелегальных мигрантов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в своем ежегодном обращении обвинила режим Лукашенко в гибридной атаке против Европейского Союза с целью его дестабилизации.