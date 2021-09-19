Латвія внесла Україну у список ризику, а Макрон і Байден готуються до переговорів через кризу: головне за вихідні

На Генасамблеї ООН обговорять тимчасово окуповані території України; Лукашенко назвав місто в Польщі та місто в Литві білоруськими землями; В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі; В Румунії побили журналістів та еколога; У Швейцарії закінчуються чіпси.

Про ці та інші новини 18-19 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про окуповані території України

США закликали РФ не блокувати продовження роботи місії ОБСЄ на кордоні з Україною. Заперечення Росії проти продовження мандату Місії прикордонних спостерігачів, йдеться на сайті Держдепу, викликає глибоку заклопотаність з приводу її намірів виконувати свої міжнародні зобов'язання і конструктивно взаємодіяти з Україною.

Генеральна асамблея ООН внесла питання про тимчасово окуповані території України до порядку денного своєї чергової сесії. В МЗС України заявили, що з нетерпінням очікують предметного обговорення способів притягнення Росії до відповідальності за порушення територіальної цілісності України і Статуту ООН.

Про гібридну агресію проти ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький каже, що на території Білорусі перебувають близько 10 тисяч мігрантів, які можуть наповнити Польщу і Литву. Мігранти переважно з Іраку та Сирії. За словами Моравецького, мінський режим здійснює проти Литви і Польщі "провокацію, яка була інспірована в Москві".

Тим часом, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями.

Про кризу з підводними човнами

Франція відкликала своїх послів в США і Австралії для консультацій в знак протесту проти відмови Канберри від багатомільярдного контракту з Парижем з будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії.

У 2016 році Франція підписала контракт на 56 мільярдів євро на поставку в Австралію 12 підводних човнів з дизельними двигунами, що називали "контрактом століття" через його масштаби.

Однак, Париж втратив контракт на субмарини після того, як президент США Джо Байден 15 вересня 2021 року оголосив про новий оборонний альянс Австралії, США і Британії - Aukus, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

Франція була проінформована про альянс всього за кілька годин до публічного оголошення про його створення.

Aukus широко розглядається як спроба протидіяти впливу Китаю в спірному Південно-Китайському морі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що скандал щодо підводних човнів матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Макрон і Байден готують переговори. Телефонна розмова між президентами Франції та США запланована "найближчими днями" для обговорення ситуації навколо контракту на підводні човни, який втратив Париж.

Прессекретар французького уряду Габріель Атталь заявив, що розмова відбудеться на прохання американського президента.

Інше: Україна у списку ризику, в Іспанії померла українка

Латвія внесла Україну у список ризику і змінила правила в’їзду для українців.

В Іспанії померла українка, яка зірвалась зі скелі під час селфі.

Молдова висловила жаль РФ через відкриття дільниць у Придністров’ї.

У варшавській лікарні в суботу помер чоловік, який раніше цього дня покалічив себе у протестному містечку медиків біля канцелярії прем’єр-міністра. Місцеві ЗМІ повідомляють, що 70-річний чоловік прийшовши на акцію протесту підпалив петарду і поклав її собі в рот.

В Румунії побили журналістів та еколога під час зйомки фільму про незаконні вирубки лісу.

У Швейцарії закінчуються чіпси через коронавірус і поганий врожай картоплі.

Це лише частина цікавих новин 18-19 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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