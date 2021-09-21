Прем'єрка Данії дасть свідчення перед комісією щодо масового знищення норок через COVID-19
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у грудні має свідчити перед комісією, що з’ясовує обставини ухвалення урядом в минулому році рішення винищити усіх норок на фермах через виявлення мутованого штаму коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.
Комісія вже опублікувала список з 61 свідком, яких хоче заслухати. До нього входять усі найближчі колеги Метте Фредеріксен, міністри охорони здоров’я, юстиції, фінансів; директор Національної ради охорони здоров’я, колишній директор Serum Institut і керівник Нацполіції. Перших свідків заслухають 7 жовтня, Фредеріксен - останньою, 9 грудня.
Ретельно розпитавши усіх причетних до подій, комісія має з’ясувати, як приймалося рішення знищити всіх норок, попри те, що на той момент для такого кроку не було юридичної основи.
Нагадаємо, в кінці минулого року у Данії знищили понад 15 мільйонів норок після виявлення серед них хворих на мутований штам коронавірусу, у якому вбачали загрозу для людей. Це рішення та наступні проблеми з похованням вибракуваних норок спричинили жорстку критику Метте Фредеріксен.