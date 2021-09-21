Премьер Дании даст показания перед комиссией по массовому уничтожению норок из-за COVID-19

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в декабре должна свидетельствовать перед комиссией, которая занимается выяснением обстоятельств принятия правительством в прошлом году решения истребить всех норок на фермах из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Комиссия уже опубликовала список из 61 свидетелей, которых хочет заслушать. В него входят все ближайшие коллеги Метте Фредериксен, министры здравоохранения, юстиции, финансов; директор Национального совета здравоохранения, бывший директор Serum Institut и руководитель Нацполиции. Первых свидетелей заслушают 7 октября, Фредериксен - последней, 9 декабря.

Тщательно расспросив всех причастных к событиям, комиссия должна выяснить, как принималось решение уничтожить всех норок, несмотря на то, что на тот момент для такого шага не было юридических оснований.

Напомним, в конце прошлого года в Дании уничтожили более 15 млн норок после выявления среди них больных мутировавшим штаммом коронавируса, в котором видели угрозу для людей. Это решение и последующие проблемы с захоронением отбракованных норок вызвали жесткую критику в адрес Фредериксен.