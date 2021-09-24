В Болгарии полиция и спецслужбы пришли в комиссию по энергетике из-за подорожания электроэнергии

Болгарские полицейские и сотрудники спецслужбы (SANS) провели неожиданную проверку в Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (EWRC), пытаясь понять причину высоких цен на электроэнергию на энергетической бирже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Регулирующий орган заявил, что полностью сотрудничает со следствием, которое сосредоточилось на торговле электроэнергией. EWRC лицензирует торговцев электроэнергией и газом на болгарской энергетической бирже и должна расследовать любые признаки манипуляций.

В августе четыре крупнейшие организации работодателей Болгарии подали жалобу в прокуратуру по поводу двукратного повышения цен на электроэнергию на свободном рынке.

Хотя в то время власть не приняла немедленных действий, в стране сейчас идет предвыборная кампания, и инфляция становится одной из главных тем обсуждения в бедной стране ЕС.

Исполняющий обязанности премьер-министра Стефан Янев объявил, что правительство готовит пакет неотложных мер по противодействию инфляции также связано с высокими ценами на электроэнергию и топливо. Ожидается, что о мерах будет объявлено до конца этого или в начале следующей недели.

Напомним, правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису, связанному с ценами на электроэнергию, после того как в стране были зафиксированы самые высокие цены в Европе.

Правительство Италии объявило, что с октября цены на электроэнергию вырастут на 40%. А правительство Франции в ответ на рост цен планирует выделить в декабре по 100 евро для 5,8 млн домохозяйств, чтобы помочь им оплатить счета.