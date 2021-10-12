В Дании цены на энергоносители достигли самого высокого уровня за девять лет

Цены на электроэнергию и газ в Дании выросли на 2,2 процента за последние годы и в настоящее время находятся на самом высоком уровне с ноября 2012 года.

Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Дании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Электроэнергия значительно повышает цены на энергоносители, подорожав на 15,2 процента за последние 12 месяцев, что привело к самой высокой цене за 13 лет.

По словам Кристиана Скривера, старшего экономиста Датской торговой палаты, высокие цены отчасти является результатом относительно небольшого количества осадков в Норвегии летом.

"Это привело к истощению запасов воды на скандинавских гидроэлектростанциях, производящих энергию в страны, включая Данию, что привело к резкому росту цен на электроэнергию. Добавилось к этому уменьшение количества ветра летом, которое привело к снижению выработки электроэнергии ветром", - сказал Скривер.

Цены на газ также резко выросли на 52,8 процента в прошлом году, что является самым резким повышением за 12 месяцев с 1980 года.

Газ оказывает меньшее влияние на общие цены на энергию для датских потребителей, но означает, что 400 000 домашних хозяйств в стране, которые отапливаются газом, сталкиваются с большим увеличением счетов.

Напомним, Франция, Испания и три другие европейские страны призвали ЕС немедленно принять меры, чтобы смягчить удар от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Оптовые цены на природный газ растут уже много месяцев подряд, также начали расти цены на электроэнергию. Последствия этой тенденции ощутимы во многих странах.

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