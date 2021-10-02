Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Минюст Грузии рассказал, где держат задержанного Саакашвили

Суббота, 2 октября 2021, 08:08

Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили содержится в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Гражданин Украины Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в одном из спальных районов Тбилиси. В пятницу вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

Читайте также
МИД вызывает посла Грузии из-за задержания Саакашвили

"На данном этапе в отношении Саакашвили проводятся обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают различные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации", - сообщил Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".

Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда, по словам грузинского министра, бывшего президента перевели из соображений безопасности.

"Исходя из ряда вопросов, включающих безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. Там обеспечены абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам", - сказал он.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию и обнародовал билет на самолет на эту дату.

Впрочем, 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию.

Представители "Единого национального движения" заявили, что он действительно в Грузии, и пообещали, что Саакашвили появится на публике 2 октября, как только закроются избирательные участки.

1 октября вечером премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Михеила Саакашвили.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия
powered by lun.ua

Статьи

Грузия на краю пропасти: какие последствия будет иметь возвращение Саакашвили

Даже слухи о возвращении Саакашвили существенно повышают градус политического противостояния в Грузии. Последствия могут оказаться совершенно непредсказуемыми (укр.)
1 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

"Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ

Зачем Венгрия пошла на невыгодную для себя сделку с РФ? И удастся ли Украине заставить Будапешт пойти на ее пересмотр?
1 октября 2021 — Дмитрий Тужанский , Юрий Панченко, для Европейской правды

Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев

Главные миграционные вопросы к нам звучат со стороны Чехии. А Бельгия напоминает: Украина до сих пор не выполнила политические условия отмены виз (укр.)
30 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда