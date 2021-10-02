Минюст Грузии рассказал, где держат задержанного Саакашвили

Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили содержится в тюрьме города Рустави, в 30 км от Тбилиси.

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Гражданин Украины Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в одном из спальных районов Тбилиси. В пятницу вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

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"На данном этапе в отношении Саакашвили проводятся обязательные процедуры, и после их завершения он будет заселен в соответствующую камеру. Обязательные процедуры включают различные мероприятия, в том числе и медосмотр, после чего у нас будет больше информации", - сообщил Брегадзе в эфире телеканала "Рустави 2".

Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави, куда, по словам грузинского министра, бывшего президента перевели из соображений безопасности.

"Исходя из ряда вопросов, включающих безопасность, было принято решение о переводе Саакашвили в пенитенциарное учреждение №12. Там обеспечены абсолютно все условия, соответствующие международным стандартам", - сказал он.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию и обнародовал билет на самолет на эту дату.

Впрочем, 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию.

Представители "Единого национального движения" заявили, что он действительно в Грузии, и пообещали, что Саакашвили появится на публике 2 октября, как только закроются избирательные участки.

1 октября вечером премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Михеила Саакашвили.