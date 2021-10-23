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Укр / Рус

В Польше задержали автобусы с около 80 нелегальными мигрантами

Суббота, 23 октября 2021, 10:55

В Лодзинском воеводстве Польши полиция обнаружила два автобуса, перевозивших 78 нелегальных мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, цитируя сообщение лодзинской полиции.

По словам спикера полиции Анеты Соберай, мигранты скорее всего попали в Польшу через белорусскую границу. Автобусы остановили на трассе А2. Это центральная часть страны, на полпути к Чехии и Германии.

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"В первом автобусе, который остановили, было 37 человек. За рулем был гражданин Чехии. Во втором автобусе путешествовали 41 человек, в том числе дети. Водитель был гражданином Финляндии", - сообщила пресс-секретарь.

Напомним, с лета европейские соседи Беларуси страдают от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. Литва, Латвия и Польша считают это гибридным ответом режима Лукашенко на их позицию и всего ЕС  по поводу репрессий в Беларуси.

С начала миграционной кризиса на польско-белорусской границе погибли как минимум восемь мигрантов.

Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе 21-22 октября согласились, что ЕС готов к новым санкциям в отношении режима Лукашенко в связи с миграционным кризисом.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

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Польша Беларусь мигранты
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