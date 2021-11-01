Єлизавету II помітили за кермом "Ягуара" на тлі занепокоєння щодо її здоров’я

Британську королеву Єлизавету II, якій лікарі порадили взяти двотижневий відпочинок від королівських обов'язків, сфотографували за кермом авто у маєтку Віндзорського замку.

Про це пише The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

95-річна королева була одна за кермом свого "Ягуара" у хустці та сонячних окулярах. Як відзначають британські ЗМІ, ця коротка подорож стала обнадійливим видовищем на тлі зростаючих побоювань щодо здоров'я монарха.

фото - Ben Cawthra/LNP

Минулого місяця Єлизавета II була змушена скасувати деякі заплановані заходи і провести ніч у лікарні через погане самопочуття, не пов'язане з COVID-19, що стала її першою такою ночівлею за багато років.

У Букінгемському палаці сказали, що лікарі порадили їй відпочивати та уникати офіційних візитів щонайменше два тижні.

Одним із заходів, від яких вона була змушена відмовитися, був прийом з нагоди відкриття саміту ООН зі зміни клімату COP26 у Глазго.

Королева провела низку віртуальних аудієнцій через відеозв'язок, на яких вона виглядала здоровою та веселою, а прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що розмовляв з нею минулого тижня, і вона була "у дуже гарній формі".

Також нещодавно у ЗМІ повідомлялися, що королева за рекомендацією лікарів відмовилась від вживання алкоголю.

Нагадаємо, чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років.