Єлизавету II помітили за кермом "Ягуара" на тлі занепокоєння щодо її здоров’я
Понеділок, 1 листопада 2021, 18:56
Британську королеву Єлизавету II, якій лікарі порадили взяти двотижневий відпочинок від королівських обов'язків, сфотографували за кермом авто у маєтку Віндзорського замку.
Про це пише The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".
95-річна королева була одна за кермом свого "Ягуара" у хустці та сонячних окулярах. Як відзначають британські ЗМІ, ця коротка подорож стала обнадійливим видовищем на тлі зростаючих побоювань щодо здоров'я монарха.
Минулого місяця Єлизавета II була змушена скасувати деякі заплановані заходи і провести ніч у лікарні через погане самопочуття, не пов'язане з COVID-19, що стала її першою такою ночівлею за багато років.
У Букінгемському палаці сказали, що лікарі порадили їй відпочивати та уникати офіційних візитів щонайменше два тижні.
Одним із заходів, від яких вона була змушена відмовитися, був прийом з нагоди відкриття саміту ООН зі зміни клімату COP26 у Глазго.
Королева провела низку віртуальних аудієнцій через відеозв'язок, на яких вона виглядала здоровою та веселою, а прем'єр-міністр Борис Джонсон сказав, що розмовляв з нею минулого тижня, і вона була "у дуже гарній формі".
Також нещодавно у ЗМІ повідомлялися, що королева за рекомендацією лікарів відмовилась від вживання алкоголю.
Нагадаємо, чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років.