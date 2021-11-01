Елизавету II заметили за рулем "Ягуара" на фоне беспокойства по поводу ее здоровья

Британская королева Елизавета II, которой врачи посоветовали взять двухнедельный отдых от королевских обязанностей, была сфотографирована за рулем авто в своем поместье Виндзорского замка.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

95-летняя королева была одна за рулем своего "Ягуара", в платке и солнечных очках. Как отмечают британские СМИ, эта короткая поездка стала обнадеживающим зрелищем на фоне растущих опасений по поводу здоровья монарха.

фото - Ben Cawthra/LNP

В прошлом месяце Елизавета II была вынуждена отменить некоторые запланированные мероприятия и провести ночь в больнице из-за плохого самочувствия, не связанного с COVID-19, что стало ее первой такой ночевкой за многие годы.

В Букингемском дворце сказали, что врачи посоветовали ей отдыхать и избегать официальных визитов как минимум две недели.

Одним из тех меропиятий, от которых она была вынуждена отказаться, был прием по случаю открытия саммита ООН по изменению климата COP26 в Глазго.

Королева провела ряд виртуальных аудиенций по видеосвязи, в которых она выглядела здоровой и веселой, а премьер-министр Борис Джонсон сказал, что разговаривал с ней на прошлой неделе, и она была " в очень хорошей форме".

Напомним, супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет.