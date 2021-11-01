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Укр / Рус

Елизавету II заметили за рулем "Ягуара" на фоне беспокойства по поводу ее здоровья

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Понедельник, 1 ноября 2021, 18:56

Британская королева Елизавета II, которой врачи посоветовали взять двухнедельный отдых от королевских обязанностей, была сфотографирована за рулем авто в своем поместье Виндзорского замка.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

95-летняя королева была одна за рулем своего "Ягуара", в платке и солнечных очках. Как отмечают британские СМИ, эта короткая поездка стала обнадеживающим зрелищем на фоне растущих опасений по поводу здоровья монарха.

 
фото - Ben Cawthra/LNP

В прошлом месяце Елизавета II была вынуждена отменить некоторые запланированные мероприятия и провести ночь в больнице из-за плохого самочувствия, не связанного с COVID-19,  что стало ее первой такой ночевкой за многие годы.

В Букингемском дворце сказали, что врачи посоветовали ей отдыхать и избегать официальных визитов как минимум две недели.

Одним из тех меропиятий, от которых она была вынуждена отказаться, был прием по случаю открытия саммита ООН по изменению климата COP26 в Глазго.

Королева провела ряд виртуальных аудиенций по видеосвязи, в которых она выглядела здоровой и веселой, а премьер-министр Борис Джонсон сказал, что разговаривал с ней на прошлой неделе, и она была " в очень хорошей форме".

Напомним, супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. 

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Великобритания ЕвроЖизнь
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