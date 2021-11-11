Денисова: ЕСПЧ призвал власти Грузии обеспечить лечение Саакашвили, а его - остановить голодовку

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о применении временных мер по отношению к нему, а также призвал политика прекратить голодовку.

Об этом Денисова сообщила в своем Telegram-канале в четверг, пишет "Европейская правда".

По словам Денисовой, суд принял, чтобы грузинское правительство до 24 ноября проинформировало его о состоянии здоровья Саакашвили, о лечении, которое он получает, а также о том, что власти гарантируют его безопасность в целом и оказывают должное медицинское обслуживание.

Невыполнение этих мер будет расценено как нарушение статьи 34 Европейской конвенции по правам человека (препятствование эффективному осуществлению права на индивидуальные заявления в суд).

Денисова подчеркнула, что суд признал факт отказа Саакашвили от еды, приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов, и призвал его прекратить голодовку.

Денисова добавила, что дело Саакашвили признано первоочередным.

Задержанный 1 октября глава Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины, украинский гражданин Михеил Саакашвили голодает уже 42 день. Он отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиумом врачей состояние его здоровья оценивается как критическое.

Напомним, 8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На следующий день прозвучал целый ряд заявлений западных дипломатов с аналогичными требованиями в адрес Тбилиси.

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