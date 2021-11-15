Земана перевели в інше відділення лікарні, де він зможе приймати відвідувачів

Президент Чехії Мілош Земан був переведений до палати тривалого догляду в Центральному військовому шпиталі в Празі, де він може приймати відвідувачів.

Про це повідомляє Ceske Noviny, пише "Європейська правда".

Відвідування буде дозволено максимум на 30 хвилин і має відповідати встановленим заходам проти поширення епідемії коронавірусу.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш відвідає Земана у другій половині дня у понеділок, а у вівторок у нього буде зустріч із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Земан перебуває у лікарні понад місяць. Останніми днями він перебував у реабілітаційному відділенні, куди відвідувачів практично не пускали, бо у лікарні було заборонено відвідування через епідемію COVID-19.

Цього тижня чеський президент також має зустрітися із головою Громадянської демократичної партії Петром Фіалою, якого він призначив для формування нового уряду.

Нагадаємо, у першій половині жовтня у Чехії відбулись парламентські вибори, за результатами яких партія чинного прем’єра Андрея Бабіша ANO зазнала поразки. Центристські та правоцентристські партії-переможці виборів домовилися про розподіл міністерських посад між ними.

8 листопада лідери двох опозиційних блоків Spolu та PirSTAN, які стали переможцями парламентських виборів, підписали угоду про формування коаліції. Партії узгодили документ минулого тижня. Домовились, що кандидатом у прем’єри буде Петр Фіала.

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