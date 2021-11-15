Земана перевели в другое отделение больницы, где он сможет принимать посетителей

Президент Чехии Милош Земан был переведен в палату длительного ухода в Центральном военном госпитале в Праге, где он может принимать посетителей.

Об этом сообщает Ceske Noviny, пишет "Европейская правда".

Посещение будет разрешен максимум на 30 минут и должно соответствовать установленным мерам против распространения эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Андрей Бабиш посетит Земана во второй половине дня в понедельник, а во вторник у него будет встреча с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Земан находится в больнице больше месяца. В последние дни он находился в реабилитационном отделении, куда посетителей практически не пускали, потому что в больнице было запрещено посещение из-за эпидемии COVID-19.

На этой неделе чешский президент должен встретиться с председателем Гражданской демократической партии Петром Фиалой, которого он назначил для формирования нового правительства.

Напомним, в первой половине октября в Чехии состоялись парламентские выборы, по результатам которых партия действующего премьера Андрея Бабиша ANO потерпела поражение. Центристские и правоцентристские партии-победители выборов договорились о распределении министерских должностей между ними.

8 ноября лидеры двух оппозиционных блоков Spolu и PirSTAN, ставшие победителями парламентских выборов, подписали соглашение о формировании коалиции. Партии согласовали документ на прошлой неделе. Договорились, что кандидатом в премьеры будет Петр Фиал.

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