Мюнхен отменил рождественскую ярмарку из-за "драматической ситуации" в больницах

В Мюнхене отменили рождественскую ярмарку из-за большого количества госпитализированных людей, инфицированных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.

"Драматическая ситуация в наших клиниках и экспоненциально растущее количество инфекций не оставляют мне другого выбора", - сказал мэр города Дитер Райтер во вторник после встречи кризисной группы по ситуации с эпидемией.

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"Все остальное было бы безответственным увеличением риска заражения и, кроме того, неправильным сигналом. Особенно для всех работников наших клиник, работающих в полную силу", - добавил он.

Райтер рассказал, что сотрудники всех мюнхенских клиник и органы здравоохранения настойчиво предостерегали от проведения ярмарки.

Городская рождественская ярмарка проводится на Мариенплац, где сложно контролировать количество посетителей и проверять, есть ли у них сертификаты о вакцинации или выздоровлении.

По словам Райтера, частные рождественские ярмарки могут пройти, если количество посетителей будет ограничено.

Напомним, в минувший четверг Германия зарегистрировала новый максимум заражений за все время эпидемии – более 50 тысяч в сутки.

В ответ на ухудшение эпидемических прогнозов правительство с субботы снова ввело бесплатное экспресс-тестирование граждан на коронавирус.

Канцлер Ангела Меркель призвала вакцинироваться на фоне высокого уровня заболеваемости в Германии.