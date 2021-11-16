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В Грузии создали спецкомиссию врачей для проверки состояния здоровья Саакашвили

Вторник, 16 ноября 2021, 20:18

В Грузии создана специальная комиссия врачей для проверки состояния здоровья заключенного председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили, который голодает 47 день.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова, пишет "Европейская правда".

По словам Денисовой, о создании комиссии ее проинформировала народный защитник Грузии Нино Ломджария.

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"Народный защитник Грузии сообщила о создании специализированной комиссии высококвалифицированных врачей разных профилей, получивших от нее поручение на посещение медучреждения тюрьмы № 18", - написала Денисова.

Она добавила, что комиссия приступит к проверке состояния здоровья Саакашвили во вторник и изучит возможности медучреждения по обеспечению здоровья голодающих.

"Уже завтра получим первые выводы", – добавила Денисова.

11 ноября стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку. Саакашвили пообещал прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На прошлой неделе Украина дважды вызвала посла Грузии из-за Саакашвили.

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Саакашвили Грузия
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