Денісову не пустили до ув’язненого Саакашвілі

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, яка полетіла до Грузії, заявила, що її відмовилися впустити до ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила 16 листопада у своєму Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія). Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується", - написала Денісова.

Вона додала, що спробує зустрітися з керівництвом і головним лікарем в’язниці, щоб поговорити по умови утримання та лікування Саакашвілі.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування. Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Минулого тижня Україна двічі викликала посла Грузії через Саакашвілі.

Крім того, президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Грузії порушив питання забезпечення прав Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою.

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