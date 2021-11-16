Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Денісову не пустили до ув’язненого Саакашвілі

Вівторок, 16 листопада 2021, 09:39

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, яка полетіла до Грузії, заявила, що її відмовилися впустити до ув’язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це вона повідомила 16 листопада у своєму Facebook.

"Сьогодні мені відмовлено у відвіданні громадянина України, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі №18 м. Глдані (Грузія). Про причини відмови Міністерство юстиції Грузії пообіцяло повідомити в листі, який наразі готується", - написала Денісова.

Читайте також
Україна допомагатиме Саакашвілі у в'язниці як звичайному громадянину - Кулеба

Вона додала, що спробує зустрітися з керівництвом і головним лікарем в’язниці, щоб поговорити по умови утримання та лікування Саакашвілі.

11 листопада стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про застосування тимчасових заходів стосовно нього, а також закликав політика припинити голодування. Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні. 

Україна закликала невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

Минулого тижня Україна двічі викликала посла Грузії через Саакашвілі. 

Крім того, президент Володимир Зеленський у розмові з прем’єром Грузії порушив питання забезпечення прав Саакашвілі та наголосив, що вони мають бути гарантовані повною мірою.

Читайте також: Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Саакашвілі Грузія
powered by lun.ua

Статті

Отруєння минулим: чому Україна та Польща не можуть вийти з історичного конфлікту

Спільна історія залишається темою, конфліктною і для України, і (особливо) для Польщі. Чому час для вирішення цієї суперечки вже втрачено?
16 листопада 2021 — Наталя Іщенко, журналіст, політоглядач

Стратегія гопників: як Лукашенко та Путін атакують Європу

Навіщо Лукашенко пішов на таке різке загострення "шантажу мігрантами"? І до якої межі у конфлікті з Європою його буде підтримувати Путін?
15 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

СОТ створює правила для електронної торгівлі: чого очікувати українському бізнесу

У разі прийняття угоди СОТ про електронну комерцію, Україна візьме на себе багато дуже амбітних зобов’язань, часто навіть не відображених у законодавстві.
15 листопада 2021 — Леоніла Гугля, Анжела Махінова