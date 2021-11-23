ДТП в Болгарии стало самым смертельным в Европе за десятилетие

Авария автобуса в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, стала крупнейшей автобусной трагедией в Европе за последние 10 лет.

Об этом пишет БГНЕС, сообщает "Европейская правда".

В ДТП во вторник утром погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Автобус следовал из Стамбула в столицу Северной Македонии Скопье. Большинство пассажиров - представители македонские туристы.

Последний раз авария с подобным числом жертв произошла в 2015 году во Франции. Тогда 43 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком недалеко от Пузегена в юго-западной части страны.

Еще одна крупная авария произошла относительно недавно в Португалии: 29 немецких туристов погибли в результате аварии автобуса на горном острове Мадейра.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 23 ноября на трассе София-Благоевград. После аварии автобус с номерами Северной Македонии вспыхнул.

В автобусе находились 52 пассажира, шестеро из которых выжили. Погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Украинцев среди погибших нет.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за наезда на дорожный знак, после которого начался пожар.