Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ДТП в Болгарии стало самым смертельным в Европе за десятилетие

Вторник, 23 ноября 2021, 17:58

Авария автобуса в Болгарии, в результате которой погибли 46 человек, стала крупнейшей автобусной трагедией в Европе за последние 10 лет.

Об этом пишет БГНЕС, сообщает "Европейская правда".

В ДТП во вторник утром погибли по меньшей мере 46 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Автобус следовал из Стамбула в столицу Северной Македонии Скопье. Большинство пассажиров - представители македонские туристы.

Последний раз авария с подобным числом жертв произошла в 2015 году во Франции. Тогда 43 человека погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком недалеко от Пузегена в юго-западной части страны.

Еще одна крупная авария произошла относительно недавно в Португалии: 29 немецких туристов погибли в результате аварии автобуса на горном острове Мадейра.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 23 ноября на трассе София-Благоевград. После аварии автобус с номерами Северной Македонии вспыхнул.

В автобусе находились 52 пассажира, шестеро из которых выжили. Погибли 46 человек, в том числе 12 детей. Украинцев среди погибших нет.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за наезда на дорожный знак, после которого начался пожар.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария инциденты
powered by lun.ua

Статьи

Болгарский Додон: президентом страны снова стал любитель РФ и противник санкций

Заявления старого-нового президента Болгарии о Крыме и санкциях вызвали резкую реакцию Украины. Однако победе Радева это не помешало (укр.)
23 ноября 2021 — Артем Филипенко, для Европейской правды

Угроза нового нападения РФ: о чем Пентагон предупредил Ермака и Кулебу

Какими будут действия Запада в случае российского вторжения? Ведь именно они – главный сдерживающий фактор для лидера РФ (укр.)
23 ноября 2021 — Юрий Онищенко, Европейская правда

Рецепт судебной реформы: как украинский опыт может помочь Грузии и Молдове

От коррупции и несправедливости в судах также страдают и граждане Грузии или Молдовы, ведь корень проблем у нас общий (укр.)
23 ноября 2021 — Галина Чижик, Центр противодействия коррупции