В Нидерландах снова коронавирусные беспорядки, пятеро задержанных

В Нидерландах минувшей ночью произошли беспорядки в городе Арнем, расположенном в провинции Гелдерланд, под предлогом недовольства карантинными ограничениями из-за эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Днем ранее в соцсетях распространяли призывы выйти к железнодорожной станции Вельперпоорт "отстаивать свободу". На них откликнулось около 150 человек, в основном молодежь.

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В полицию начали бросаться фейерверками, повредили одну полицейскую машину. Как известно, во время событий никто не пострадал.

Мэр города назвал участников беспорядков "мятежниками, желающими нарушать общественный порядок", и издал приказ, что временно предоставляет полиции расширенные полномочия - как сделали во многих других городах страны, где произошли беспорядки.

Полиция задержала пять человек за запуск фейерверков и невыполнение указаний работников правоохранительных органов.

Напомним, начиная с вечера пятницы в ряде городов страны произошли беспорядки под предлогом недовольства карантинными ограничениями. Самые жесткие события были в пятницу вечером в Роттердаме, где полиция применила оружие.

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24 ноября предстанут перед судом первые двое из задержанных во время беспорядков в Роттердаме.

Всего за эти дни задержали 173 человека.

Напомним, в середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, которая вернула частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.

Прошлой зимой недовольство "коронавирусным" комендантским часом в Нидерландах тоже вылилось в протесты, местами переросшие в столкновения с полицией, поджоги авто и погромы магазинов.