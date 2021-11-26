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Канада запевнила Україну в непохитній підтримці суверенітету і територіальної цілісності - МЗС

П'ятниця, 26 листопада 2021, 18:46

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із канадською колегою Мелані Жолі ситуацію на Донбасі.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"Глави української та канадської дипломатії обговорили агресивні дії Росії в зоні російсько-українського збройного конфлікту, нарощування російських військ біля кордонів України та кроки задля зміцнення безпеки нашої держави", - йдеться у заяві.

У МЗС повідомили, що Жолі запевнила в непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

Міністри приділили окрему увагу координації позицій України та її партнерів напередодні зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів НАТО в Ризі, участь в якій візьме Кулеба.

Глави МЗС України та Канади також обговорили взаємодію задля притягнення Ірану до відповідальності за збиття літака рейсу PS752 та встановлення справедливості для жертв катастрофи і їхніх родичів.

У пятницю Кулеба та держсекретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Британії Ліз Трасс провели першу телефонну розмову, в якій також головною темою була загроза для України з боку РФ.

Нагадаємо, генсек НАТО попередив Росію про наслідки у випадку застосування сили проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримує запевнення від західних партнерів у підтримці на випадок ескалації з боку Росії, але як це буде на практиці, поки невідомо.

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Канада Донбас та ОРДЛО
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