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В Германии врач прививал желающих в аэропорту самодельной вакциной

Воскресенье, 28 ноября 2021, 13:48

В аэропорту немецкого города Любек правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" желающих препаратом, не имевшим официальной регистрации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале DW.

"Акцию" проводил 27 ноября владелец аэропорта, также профессор медицины Винфрид Штеккер. Он прививал людей собственноручно созданной "вакциной".

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В аэропорту собралось более 200 человек, более 50 из которых успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.

Если подозрения правоохранителей оправдаются, поступок Штеккера будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах.

Препарат он разработал в своей лаборатории, и тестировал сначала на себе, членах семьи и друзьях, а впоследствии привиться согласились несколько десятков добровольцев.

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По словам самого Штеккера, его препарат основан на "рекомбинантном антигене, который можно легко и дешево получить в пробирке". Аналогичный принцип действия имеет вакцина от коронавируса американского концерна Novavax, заявку о регистрации которой для применения в Европейском Союзе рассматривает регулятор.

Однако Штеккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска.

Полноценные клинические исследования препарата не проводились.

Ранее стало известно об инциденте в немецкой Баварии, где богослов, выдававший себя за врача, провел или приказал провести более 1400 прививок от коронавируса.

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Германия инциденты Коронавирус
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