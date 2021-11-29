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У Німеччині показник захворюваності на коронавірус досягнув нового максимуму

Понеділок, 29 листопада 2021, 18:32

У Німеччині семиденний показник захворюваності на коронавірус досягнув нового максимуму.

Як повідомляє DPA, про це повідомили в Інституті Роберта Коха у понеділок, пише "Європейська правда".

Семиденна кількість хворих на 100 000 населення досягла 452,4. Тиждень тому цей показник становив 386,5, а місять тому - ще 64,3.

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Семиденний показник госпіталізацій досягнув 5,52 на 100 000 населення. 

За минулу добу повідомили про понад 29 тисяч нових хворих і 73 померлих коронахворих. Слід зазначити, що цифри у неділю й понеділок через вплив вихідних зазвичай суттєво нижчі, тоді як найвищі добові показники у Німеччині зазвичай випадають на четвер.

Минулого тижня Німеччина оновила максимум заражень за добу - в п’ятницю повідомили про понад 76 тисяч нових хворих. 

Триваюча хвиля епідемії спровокувала в країні запеклі дебати щодо можливості запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу, як планує сусідня Австрія.

Окремі райони та федеральні землі вже запровадили частковий локдаун для нещеплених, також по всій території країни вперше за час епідемії почали вимагати ковід-сертифікат для користування громадським транспортом.

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Німеччина Коронавірус
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