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В Германии показатель заболеваемости коронавирусом достиг нового максимума

Понедельник, 29 ноября 2021, 18:32

В Германии семидневный показатель заболеваемости коронавирусом достиг нового максимума.

Как сообщает DPA, об этом сообщили в Институте Роберта Коха в понедельник, пишет "Европейская правда".

Семидневное количество больных на 100 000 населения достигло 452,4. Неделю назад этот показатель составлял 386,5, а месяц назад – еще 64,3.

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Семидневный показатель госпитализаций достиг 5,52 на 100 000 населения.

За прошедшие сутки сообщили о более 29 тысячах новых больных и 73 умерших коронабольных. Следует отметить, что цифры в воскресенье и понедельник из-за влияния выходных обычно существенно ниже, в то время как самые высокие суточные показатели в Германии обычно выпадают на четверг.

На прошлой неделе Германия обновила максимум заражений за сутки - в пятницу сообщили о более чем 76 тысячах новых больных.

Продолжающаяся волна эпидемии спровоцировала в стране ожесточенные дебаты о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса, как планирует соседняя Австрия.

Отдельные районы и федеральные земли уже ввели частичный локдаун для непривитых, также по всей территории страны впервые за время эпидемии начали требовать ковид-сертификат для пользования общественным транспортом.

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Германия Коронавирус
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