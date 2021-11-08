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Новий уряд Чехії буде готовий офіційно підтримати членство України в ЄС – посол

Понеділок, 8 листопада 2021, 11:59

Посол Чехії в Україні Радек Матула переконаний, що новий уряд Чехії буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України.

На цьому він наголосив під час панельної дискусії форуму "Re:Open Zakarpattia", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Info Post.

"Республіка Чехія повторює, що підтримує суверенітет України і вважає, що ці питання не можуть бути предметом обговорень. Ми намагаємося поглибити нашу співпрацю, підтримуємо європейський вибір України і підтримуємо її зусилля на шляху до реформ", - сказав Матула.

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"Я думаю, що новий уряд Республіки Чехії, який сформується на наступному тижні, буде готовий підписати меморандум щодо європейських прагнень України. Я говорю про документ, який був підписаний з Балтійськими країнами, а також Польщею та Словаччиною", - пояснив дипломат.

Посол також нагадав, що Чехія буде очолювати Європейську раду у другій половині 2022 року.

"Україна є не тільки важливим партнером для двосторонньої співпраці, але й стратегічним партнером для ЄС. Тому необхідно чітко зрозуміти, де ми можемо посилити відносини між Україною і ЄС на майбутні роки", - додав Матула. 

У першій половині жовтня у Чехії відбулись парламентські вибори, за результатами якого партія чинного прем’єра Андрея Бабіша ANO зазнала поразки. Центристські та правоцентристські партії-переможці виборів домовилися про розподіл міністерських посад між ними.

Президент Чехії Мілош Земан заявив про готовність призначити лідера правоцентристського блоку SPOLU Петра Фіалу прем'єр-міністром.

Вже п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, а цього тижня приєдналася Словаччина. 

2 листопада на полях кліматичного саміту у Глазго документ підписали президент Володимир Зеленський і президентка Словаччини Зузана Чапутова.

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Чехія Асоціація з ЄС
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