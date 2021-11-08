Как должна измениться СБУ и почему эту реформу поддерживает Запад

Посол Чехии в Украине Радек Матула убежден, что новое правительство Чехии будет готово подписать меморандум по поводу европейских стремлений Украины.

Это он подчеркнул во время панельной дискуссии форума "Re:Open Zakarpattia", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Info Post.

"Республика Чехия повторяет, что поддерживает суверенитет Украины и считает, что эти вопросы не могут быть предметом обсуждений. Мы стараемся углубить наше сотрудничество, поддерживаем европейский выбор Украины и поддерживаем ее усилия на пути реформ", - сказал Матула.

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"Я думаю, что новое правительство Республики Чехии, которое сформируется на следующей неделе, будет готово подписать меморандум относительно европейских стремлений Украины. Я говорю о документе, подписанном с Балтийскими странами, а также Польшей и Словакией", - пояснил дипломат.

Посол напомнил, что Чехия будет возглавлять Европейский совет во второй половине 2022 года.

"Украина является не только важным партнером для двустороннего сотрудничества, но и стратегическим партнером для ЕС. Поэтому необходимо ясно понять, где мы можем усилить отношения между Украиной и ЕС на предстоящие годы", - добавил Матула.

В первой половине октября в Чехии состоялись парламентские выборы, по результатам которого партия действующего премьера Андрея Бабиша ANO потерпела поражение. Центристские и правоцентристские партии-победители выборов договорились о распределении министерских должностей между ними.

Президент Чехии Милош Земан заявил о готовности назначить лидера правоцентристского блока SPOLU Петра Фиала премьер-министром.

Уже пять стран ЕС подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, а на этой неделе присоединилась Словакия.

2 ноября на полях климатического саммита в Глазго документ подписали президент Владимир Зеленский и президент Словакии Зузана Чапутова.

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