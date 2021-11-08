У Литві запропонували ввести надзвичайний стан через мігрантів з Білорусі

Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало запровадити в країні надзвичайний стан у зв'язку з великим потоком мігрантів на білорусько-польському кордоні.

Про це заявила глава МВС Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Передусім, я хотіла би почати з того, що ситуація на литовсько-білоруському кордоні стабільна і контролюється, але ми бачимо, що відбувається на польсько-білоруському кордоні, а це означає, що ми також можемо очікувати подібні вторгнення та напади. Усі наші установи максимально підготовлені", - сказала міністр.

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Білотайте заявила, що йдеться про запровадження надзвичайного стану у прикордонних муніципалітетах.

"Це рішення не охоплюватиме всю Литву, тому що проблеми, з якими ми стикаємося сьогодні, виникають тільки на кордоні, а не у всій Литві", - сказала міністр.

Уряд може обговорити це питання на засіданні у середу. Якщо він погодиться, пропозицію винесуть на голосування до парламенту.

Державна прикордонна служба Литви повідомила у понеділок, що до кордону із Білорусією перекидаються додаткові сили військових.

"Ми готуємось до можливих сценаріїв розвитку подій, рішення будуть ухвалені сьогодні, наразі відбуваються зустрічі зі штабом Збройних сил Литви, ми плануємо використати можливість розміщення додаткової кількості солдатів у бойовій готовності. Також координуються дії з поліцією, Службою громадської безпеки і наші сили передислокуються", - сказав глава прикордонної служби Рустамас Любаєвас.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Керівництво військ територіальної оборони Польщі закликало учасників загонів територіальної оборони найближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.