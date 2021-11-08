В Литве предложили ввести чрезвычайное положение из-за мигрантов из Беларуси

Министерство внутренних дел Литвы предложило ввести в стране чрезвычайное положение в связи с большим потоком мигрантов на белорусско-польской границе.

Об этом заявила глава МВД Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Прежде всего, я хотела бы начать с того, что ситуация на литовско-белорусской границе стабильна и контролируется, но мы видим, что происходит на польско-белорусской границе, а это значит, что мы также можем ожидать подобные вторжения и нападения. Все наши учреждения максимально подготовлены", - сказала министр.

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Билотайте заявила, что речь идет о введении чрезвычайного положения в приграничных муниципалитетах.

"Это решение не будет охватывать всю Литву, потому что проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, возникают только на границе, а не во всей Литве", - сказала министр.

Правительство может обсудить этот вопрос на заседании в среду. Если оно даст согласие, предложение вынесут на голосование в парламент.

Государственная пограничная служба Литвы сообщила в понедельник, что из-за движения колонны мигрантов в Беларуси к границе перебрасываются дополнительные силы военных.

"Мы готовимся к возможным сценариям развития событий, решения будут приняты сегодня, в настоящее время проходят встречи со штабом Вооруженных сил Литвы, мы планируем использовать возможность размещения дополнительного количества солдат в боевой готовности. Также координируется действия с полицией, Службой общественной безопасности и наши силы передислоцируются", - сказал главы погранслужбы Рустамас Любаевас.

Как известно, утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит самый массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши призвало участников отрядов территориальной обороны в ближайшее время готовиться отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.