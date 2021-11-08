Литва закликала ЄС не зволікати з новими санкціями проти Білорусі за "шантаж мігрантами"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Лансбергіс закликав ЄС якнайшвидше запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі за провокацію міграційної кризи, у тому числі проти білоруських аеропортів, через які мігранти потрапляють в країну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у телефонній розмові з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем щодо загострення ситуації на білорусько-польському кордоні, що потенційно загрожує і Литві.

"Європа більше не може відкладати це. Наростання напруги на польському кордоні - це черговий доказ, що білоруський режим нарощує свої активні наступальні й провокаційні дії. Європа має реагувати негайно і посилити санкції. Під санкції повинні потрапити і білоруські аеропорти. Усі авіакомпанії світу повинні розуміти, що вони, здійснюючи рейси до Білорусі, співпрацюють зі злочинним режимом", - заявив Ландсбергіс.

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Він додав, що тримає зв’язок з польськими колегами щодо кризи на кордоні.

Із закликом прискорити роботу над санкціями виступила також Естонія.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів - сотнями людей, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка підготував наймасовіший штурм кордону нелегалами. Перші такі спроби вже відбулися.

За інформацією ЗМІ, новий пакет санкцій проти Білорусі майже готовий і буде включати близько 30 осіб і організацій, причетних до організації нелегальної міграції до кордонів ЄС. Роботу над ним мають завершити до 15 листопада, або з незначною затримкою.