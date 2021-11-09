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Лукашенко поскаржився Путіну на "жорсткі дії Польщі" і стягнення військ до кордону

Вівторок, 9 листопада 2021, 15:12

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним підкреслив "особливе занепокоєння" через стягнення на кордон регулярних військ Польщі у зв'язку з міграційною кризою.

Про це білоруському державному агентству БЕЛТА повідомили у пресслужбі Лукашенка, повідомляє "Європейська правда".

"Особливе місце у розмові зайняло обговорення ситуації на білорусько-польському кордоні, а також жорстких дій польської сторони щодо мирних людей. При цьому, як було наголошено, особливе занепокоєння викликають факти стягування на кордон регулярних військ Польщі.

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Глави держав у деталях обговорили тривожні факти та тенденції, що відбуваються на білорусько-польських рубежах", - заявило білоруське агентство.

Пресслужба Кремля за підсумками розмови опублікувала ліконічне повідомлення, що "президенти обмінялися також думками щодо ситуації з біженцями на білорусько-польському та білорусько-литовському кордонах".

Як повідомлялося, Польща вирішила закрити пункт пропуску "Кушниця" на кордоні з Білоруссю через те, що неподалік розташувалися сотні мігрантів.

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Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей. 

Керівництво військ територіальної оборони Польщі опублікувало сповіщення для учасників загонів територіальної оборони, закликаючи їх ближчим часом бути готовими вирушити на допомогу прикордонникам через очікувану провокацію білоруського режиму.

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