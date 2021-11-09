Лукашенко пожаловался Путину на "жесткие действия Польши" и стягивание войск к границе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подчеркнул "особую обеспокоенность" из-за стягивания на границу регулярных войск Польши в связи с миграционным кризисом.

Об этом белорусскому государственному агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Лукашенко, сообщает "Европейская правда".

"Особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны в отношении мирных людей. При этом, как было отмечено, особое беспокойство вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши.

Главы государств в деталях обсудили тревожные факты и тенденции, происходящие на белорусско-польских рубежах", – заявило белорусское агентство.

Пресс-служба Кремля по итогам разговора опубликовала ликоническое сообщение, что "президенты обменялись также мнениями по ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах".

Как сообщалось, Польша решила закрыть пункт пропуска "Кушница" на границе с Беларусью из-за того, что неподалеку расположились сотни мигрантов.

Утром 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Утром появились сообщения о большой группе мигрантов, которая движется к границе в сопровождении белорусских силовиков. Днем произошли первые попытки прорыва через границу.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомления для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.