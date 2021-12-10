Конституційний суд Угорщини винесе рішення щодо пріоритету права ЄС

В Угорщині Конституційний суд у п'ятницю винесе рішення щодо урядового позову, який заперечує перевагу права Європейського Союзу над угорським правом в аспекті міграції.

Про це повідомив прем'єр-міністр Віктор Орбан в радіоефірі у п’ятницю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Суд розглядав скаргу міністра юстиції Юдіт Варги на рішення Суду ЄС щодо того, що Будапешт порушив закони Євросоюзу, спрямовані на захист біженців, депортуючи їх на сербський кордон.

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Варга стверджує, що виконання рішення Суду ЄС призведе до того, що багато мігрантів залишаться в Угорщині назавжди.

"Питання в тому, чи це суперечить правилам Брюсселя, і тепер, коли ми маємо ситуацію, коли угорські правила проти імміграції суперечать рішенням брюссельських бюрократів і судів, що ми маємо робити", - сказав Орбан.

"Інтерпретація угорської Конституції, наприклад щодо суперечки з Брюсселем, повинна в останній інстанції бути передана (угорському) Конституційному суду", - сказав він.

Орбан сказав, якщо суд винесе рішення на користь його уряду, він наполягатиме на тому, щоб ЄС реформував свої правила імміграції.

"Реальність імміграції відбувається не в Брюсселі, а на угорському кордоні, польському кордоні та в портах Італії", - сказав Орбан.

"Нам потрібно зайнятися проблемами, що виникли, і змінити правила", - додав він.

Нагадаємо, цього року Конституційний трибунал сусідньої Польщі спровокував кризу у ЄС, встановивши, що частини договорів блоку несумісні з польською Конституцією.

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