Конституционный суд Венгрии вынесет решение о приоритете права ЕС

В Венгрии Конституционный суд в пятницу вынесет решение по правительственному иску, отрицающему преимущество права Европейского Союза над венгерским правом в аспекте миграции.

Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан в радиоэфире в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Суд рассматривал жалобу министра юстиции Юдит Варги на решение Суда ЕС по поводу того, что Будапешт нарушил законы Евросоюза, направленные на защиту беженцев, депортируя их на сербскую границу.

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Варга утверждает, что исполнение решения Суда ЕС приведет к тому, что многие мигранты останутся в Венгрии навсегда.

"Вопрос в том, противоречит ли это правилам Брюсселя, и теперь, когда мы имеем ситуацию, когда венгерские правила против иммиграции противоречат решениям брюссельских бюрократов и судов, что мы должны делать", - сказал Орбан.

"Интерпретация венгерской Конституции, например по спору с Брюсселем, должна в последней инстанции быть передана (венгерскому) Конституционному суду", - сказал он.

Орбан сказал, что если суд вынесет решение в пользу его правительства, он будет настаивать на том, чтобы ЕС реформировал свои правила иммиграции.

"Реальность иммиграции происходит не в Брюсселе, а на венгерской границе, польской границе и портах Италии", - сказал Орбан.

"Нам нужно заняться возникшими проблемами и изменить правила", - добавил он.

Напомним, в текущем году Конституционный трибунал соседней Польши спровоцировал кризис в ЕС, установив, что части договоров блока несовместимы с польской Конституцией.

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