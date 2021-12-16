Литва проситиме допомоги ЄС у дипломатичному протистоянні з Китаєм

Литва проситиме європейських лідерів про допомогу на тлі дипломатичного протистояння з Китаєм через представництво Тайваню у Вільнюсі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Reuters.

Радниця президента Литви повідомила, що лідер балтійської держави звернеться за допомогою до європейських колег.

"Президент буде говорити з лідерами ЄС про тиск, з яким ми стикаємося, ми думаємо, що це призведе до дискусії, як ЄС і особливо Європейська комісія можуть допомогти Литві в цьому питанні", – сказала Аста Скайсгірите.

"Ми хочемо, щоб конфлікт був зрозумілим для наших європейських партнерів, а економічні дії були максимально широкими", - додала вона.

Як заявили в МЗС Китаю, претензії про те, що литовські дипломати побоюються за свою особисту безпеку, або про те, що Китай заборонив своїм громадянам працювати в литовському посольстві, є "чисто фіктивними".

Литовська влада заявила в середу, що викликала свого дипломата з Китаю для консультацій і що наразі посольство працюватиме дистанційно.

Як повідомило Reuters дипломатичне джерело, у середу група з 19 осіб, що складаються з персоналу посольства та їхніх родичів, виїхала з Пекіна. Інший дипломат назвав їх від'їзд відповіддю на залякування.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що китайська влада повідомила дипломатів, що їхні посвідчення особи незабаром більше не будуть дійсними.

"Нам дали надзвичайно короткий термін... Ми попросили більший строк, просто тому, що було б складно так швидко організувати повернення. Ми не отримали жодної відповіді на запит, і люди повернулися якомога швидше" - сказав він.

За його словами, односторонні зміни статусу представників країни є порушенням міжнародних договорів.

Нагадаємо, про початок роботи представництва Тайваню у Вільнюсі, що де-факто є посольством, повідомили 18 листопада. Китай після цього висловив протест і закликав Литву переглянути рішення, заявляючи, що це підриває принцип "одного Китаю", суверенітет і територіальну цілісність країни та є "грубим втручанням у внутрішні справи Китаю".

Ще влітку оголошення про майбутнє відкриття офісу викликало роздратування офіційного Пекіна, зокрема, Китай відкликав свого посла і попросив посла Литви покинути країну. Посол Литви у Китаї Діана Мічевічене повернулася до Вільнюса для консультацій у вересні.

Китай вимагає, щоб усі країни, з якими він має дипломатичні відносини, дотримувались принципів "одного Китаю". Це, серед іншого, означає, що вони не повинні встановлювати міждержавні відносини з Тайванем. З цієї причини ЄС не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але взаємодіє з ним через інші формати співпраці.

Інші офіси Тайваню у Європі та США використовують у назві "Тайпей", уникаючи згадок самого острова.

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