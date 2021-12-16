Литва будет просить о помощи ЕС в дипломатическом противостоянии с Китаем

Литва будет просить европейских лидеров о помощи на фоне дипломатического противостояния с Китаем из-за представительства Тайваня в Вильнюсе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Reuters.

Советник президента Литвы сообщила, что лидер балтийского государства обратится за помощью к европейским коллегам.

"Президент будет говорить с лидерами ЕС о давлении, с которым мы сталкиваемся, мы думаем, что это приведет к дискуссии, как ЕС и особенно Европейская комиссия могут помочь Литве в этом вопросе", – сказала Аста Скайсгирите.

"Мы хотим, чтобы конфликт был ясен для наших европейских партнеров, а экономические действия были максимально широкими", - добавила она.

Как заявили в МИД Китая, претензии о том, что литовские дипломаты опасаются за свою личную безопасность, или о том, что Китай запретил своим гражданам работать в литовском посольстве, "фиктивны".

Литовские власти заявили в среду, что вызвали своего дипломата из Китая для консультаций и пока посольство будет работать дистанционно.

Как сообщил Reuters дипломатический источник, в среду группа из 19 человек, состоящих из персонала посольства и их родственников, уехала из Пекина. Другой дипломат назвал их отъезд ответом на запугивания.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что китайские власти сообщили дипломатам, что их удостоверения личности вскоре больше не будут действительны.

"Нам дали очень короткий срок... Мы попросили больший срок, просто потому, что было бы сложно так быстро организовать возвращение. Мы не получили никакого ответа на запрос, и люди вернулись как можно скорее", - сказал он.

По его словам, односторонние изменения статуса представителей страны являются нарушением международных договоров.

Напомним, о начале работы представительства Тайваня в Вильнюсе, которое фактически является посольством, сообщили 18 ноября. Китай после этого выразил протест и призвал Литву пересмотреть решение, заявляя, что это подрывает принцип "одного Китая", суверенитет и территориальную целостность страны и является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

Еще летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности Китай отозвал своего посла и попросил посла Литвы покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, соблюдали принципы "одного Китая". Это, в частности, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем. По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

В начале ноября Китай пригрозил последствиями из-за визита на остров официальной делегации Европарламента.

Читайте также: Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.