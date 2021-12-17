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Лидеры ЕС договорились избегать неоправданных ограничений на поездки, в том числе из третьих стран

Пятница, 17 декабря 2021, 09:45

Лидеры Евросоюза при обсуждении дальнейшего реагирования на пандемию коронавируса договорились избегать чрезмерных и неоправданных ограничений на поездки, в том числе не из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогу саммита Европейского совета.

Лидеры обсудили продолжающееся ухудшение ситуации и фактор штамма "Омикрон", уже распространяющегося в Европе.

Они отмечают, что ключевым элементом противодействия пандемии остается вакцинация и скорейшая прививка усиливающими дозами, и отметили важность преодолевать сомнения тех, кто боится вакцинироваться.

"Лидеры ЕС отметили необходимость скоординированных усилий для реагирования на изменение ситуации, основывающейся на максимальных научных доказательствах. Они повторили, что любые ограничения должны основываться на объективных критериях и не подрывать функционирование единого рынка или непропорционально препятствовать свободному передвижению между странами ЕС или путешествий в Евросоюз", - отмечают в коммюнике.

В связи с этим Евросовет призвал без промедления принять пересмотренные рекомендации Совета ЕС по поездкам и так называемым несущественным поездкам в Евросоюз.

Евросовет также отметил важность скоординированного подхода к признанию действующими европейских цифровых COVID-сертификатов.

Напомним, Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Впрочем, ряд стран ЕС в той или иной степени оставили открытыми границы для украинских путешественников. Совсем невозможными туристические поездки сделали только Италия и Австрия, на время локдауна.

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