Глава МОЗ Німеччини закликав до локдауну для невакцинованих

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив про необхідність обмежень для нещеплених людей.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

"Що дійсно важливо, то це ізоляція, так би мовити, нещеплених", - сказав Шпан напередодні раунду переговорів у четвер про заходи щодо боротьби з коронавірусом між центральним урядом та урядом 16 федеральних земель.

Він сказав, що велика кількість нещеплених людей "є проблемою для системи охорони здоров'я".

"Якщо ви подивитеся на відділення інтенсивної терапії, якщо ви подивитеся на динаміку інфекцій, то ви побачите, що там надто велика кількість невакцинованих", - зазначив Шпан.

Крім того, міністр говорив про доступ тільки для вакцинованих і тих, хто одужав "послідовно майже до всіх сфер життя".

"Ми бачимо, що в регіонах Німеччини - у Саксонії, Баварії - де були вжиті дуже далекосяжні заходи, ситуація, схоже, стабілізується та покращується. Заходи працюють", – сказав Шпан.

Але він попередив, що, як і раніше, необхідні "масові обмеження контактів".

У Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом знову перетнув позначку у 70 тисяч, але при цьому захворюваність знижується третій день поспіль.

Окремі райони та федеральні землі вже запровадили частковий локдаун для нещеплених, також по всій території країни вперше за час епідемії почали вимагати ковід-сертифікат для користування громадським транспортом.

Триваюча хвиля епідемії спровокувала в країні запеклі дебати щодо можливості запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу, як планує сусідня Австрія. Неофіційно відомо, що майбутній канцлер Олаф Шольц підтримує такий крок.

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