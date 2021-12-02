Глава Минздрава Германии призвал в локдаун для невакцинированных

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о необходимости ограничений для непривитых людей.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

"Что действительно важно, так это изоляция, так сказать, непривитых", - сказал Шпан в преддверии раунда переговоров в четверг о мерах по борьбе с коронавирусом между центральным правительством и правительством 16 федеральных земель.

Он сказал, что большое количество непривитых людей "представляет собой проблему для системы здравоохранения".

"Если вы посмотрите на отделения интенсивной терапии, если вы посмотрите на динамику инфекций, то вы увидите, что это слишком большое количество невакцинированных", - отметил Шпан.

Кроме того, министр говорил о доступе только для вакцинированных и выздоровевших "последовательно почти во всех сферах жизни".

"Мы видим, что в регионах Германии - в Саксонии, Баварии - где были приняты очень далеко идущие меры, ситуация, похоже, стабилизируется и улучшается. Меры работают", - сказал Шпан.

Но он предупредил, что по-прежнему необходимы "массовые ограничения контактов".

В Германии суточный прирост заражений коронавирусом снова пересек отметку в 70 тысяч, но при этом заболеваемость снижается третий день подряд.

Отдельные районы и федеральные земли уже ввели частичный локдаун для непривитых, также по всей территории страны впервые за время эпидемии стали требовать ковид-сертификат для пользования общественным транспортом.

Продолжающаяся волна эпидемии спровоцировала в стране ожесточенные дебаты о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса, как планирует соседняя Австрия. Неофициально известно, что будущий канцлер Олаф Шольц поддерживает такой шаг.

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