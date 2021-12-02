Німеччина розширить "карантин для нещеплених" на всю країну

Лідери федеральних земель Німеччини і федеральний уряд вирішили, що так зване правило 2G - "щеплені і ті, хто одужав" - для допуску до низки закладів розшириться на всю територію країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Раніше таку вимогу запровадили у себе окремі федеральні землі або райони з особливо високою захворюваністю. Тепер доступ до несуттєвих магазинів, культурних та розважальних закладів по всій території країни залишиться можливим лише для щеплених і тих, хто нещодавно перехворів. Проте передбачені винятки для тих, хто не може щепитися через те, що не досягли необхідного віку, або через підтверджені медичні протипоказання.

Правило буде діяти однаково всюди, незалежно від показників захворюваності.

Крім того, Ангела Меркель анонсувала закриття нічних клубів та дискотек там, де семиденний показник захворюваності перевищує 350 на 100 000 населення. На даний час середній показник для всієї країни - 439,2, але ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону.

Також домовились заборонити продаж і запуск новорічних феєрверків - з міркувань, що це є додатковим приводом для зібрання компаніями та нерідко призводить до травмування людей, відтак і зайвого навантаження на лікарні.

Як доповнює Spiegel, на великих заходах всередині приміщень буде дозволено заповнювати зали на 30-50% та може запроваджуватися правило "2G плюс" - вимога негативного тесту на додачу до того, що людина вакцинована або нещодавно перехворіла. Заходи у закритих приміщеннях, з дотриманням таких вимог, дозволені за участі до 5 тисяч осіб.

Передбачаються зміни до законодавства про протидію інфекційним хворобам, щоб регіони з особливо високими показниками зараження могли йти на ще жорсткіші кроки - повне закриття ресторанів, заборону на продаж алкоголю у певних місцях чи певні години, обмеження зібрань тощо.

Для нещеплених громадян, крім того, діятиме обмеження на контакти. Збиратися компаніями у громадських місцях чи у власному помешканні дозволяється за участі максимум двох людей з інших домогосподарств, не рахуючи дітей віком до 14 років.

Повідомляється також, що федеральний уряд хоче ініціювати обов’язкову вакцинацію для працівників деяких професій, передусім медиків та персоналу будинків догляду.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина оновила максимум заражень за добу - в п’ятницю повідомили про 76 тисяч нових хворих. Окремі райони та федеральні землі запровадили частковий локдаун для нещеплених, також по всій території країни вперше за час епідемії почали вимагати ковід-сертифікат для користування громадським транспортом.

Триваюча хвиля епідемії спровокувала в країні запеклі дебати щодо можливості запровадження обов’язкової вакцинації від коронавірусу, як планує сусідня Австрія.

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